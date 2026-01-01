26-годишен мъж нахлу в сградата на Трето РУ в Пловдив и удари полицай, съобщиха от ОД на МВР.

Агресията е станала на 24 октомври вечерта. Мъжът е бил маскиран.

Мъж счупи стъкло на кола и удари полицай в Габровско (ВИДЕО)

Той е бил пресрещнат от дежурния униформен на входа и му е нанесъл внезапен удар, след което е побягнал.

Мъжът е хванат. В обясненията си криминално проявеният мъж не е посочил смислена причина за физическото нападение над униформения.

При личния му обиск е иззето пакетче със съмнително вещество, чието съдържание и количество предстоят да бъдат изяснени с експертна справка в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“.