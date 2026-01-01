10-годишно дете е пострадало при пътнотранспортно произшествие в Стара Загора, след като автомобил не е пропуснал пешеходеца на обозначена пешеходна пътека.

Инцидентът е станал на 24 октомври около 18:05 ч. в квартал „Казански“, на ул. „Капитан Петко войвода“, в района на блок 47.

По първоначална информация лек автомобил БМВ, управляван от 22-годишен мъж, се движел по улицата, когато водачът не пропуснал пресичащото по пешеходната пътека дете.

Пострадалото дете е откарано от свои роднини в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора. След преглед е освободено, без опасност за живота.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Съставен му е акт за установено административно нарушение. Произшествието е обслужено от екип на сектор „Пътна полиция“.