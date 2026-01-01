93-годишна жена в Западна Япония надхитри предполагаем измамник, като се престорила, че е попаднала в капана му, и помогнала на полицията да го арестува в дома ѝ, съобщи служител на реда пред АФП.
Япония има второто най-възрастно население в света след Монако, а възрастните хора често стават мишена на измамници. Само през миналата година от жертвите са били откраднати общо около 325,7 млрд. йени, или 2 млрд. долара.
Жената, която живее в префектура Шига, получила поредица от телефонни обаждания в сряда и четвъртък миналата седмица от мъж, представящ се за полицай.
The woman, who lives in the Shiga region, received telephone calls from Wednesday through Thursday last week from a man who claimed to be a police officer. https://t.co/TX54DYDGUT— The Star (@staronline) October 26, 2026
Той невярно я уведомил, че от банковата ѝ сметка е извършено неразрешено теглене, и ѝ казал да предаде банковата си карта на мъж, който ще се представи за полицай и ще посети дома ѝ, за да могат властите да проверят сметката.
Заподозряла измама, жената се консултирала със сина си и с полицията, докато чакала мъжът да пристигне.
À 93 ans, une Japonaise piège un faux policier qui voulait lui voler sa carte bancaire https://t.co/ryW0nfz1mg— RTL info (@rtlinfo) October 26, 2026
„Семейството на жената се свърза с полицията в сряда вечерта и успяхме да изпратим служители в дома ѝ“ преди предполагаемият измамник да пристигне в четвъртък, заяви местен полицейски служител пред АФП при условие за анонимност.
Когато 47-годишен мъж се появил пред дома ѝ, чакащите полицаи го арестували на място.
„Жената е в добро здраве и се изразява много ясно“, каза служителят и призова други възрастни хора да се консултират с близките си, ако подозират измама.| БГНЕС