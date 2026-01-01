93-годишна жена в Западна Япония надхитри предполагаем измамник, като се престорила, че е попаднала в капана му, и помогнала на полицията да го арестува в дома ѝ, съобщи служител на реда пред АФП.

Япония има второто най-възрастно население в света след Монако, а възрастните хора често стават мишена на измамници. Само през миналата година от жертвите са били откраднати общо около 325,7 млрд. йени, или 2 млрд. долара.

Жената, която живее в префектура Шига, получила поредица от телефонни обаждания в сряда и четвъртък миналата седмица от мъж, представящ се за полицай.

Той невярно я уведомил, че от банковата ѝ сметка е извършено неразрешено теглене, и ѝ казал да предаде банковата си карта на мъж, който ще се представи за полицай и ще посети дома ѝ, за да могат властите да проверят сметката.

Заподозряла измама, жената се консултирала със сина си и с полицията, докато чакала мъжът да пристигне.

„Семейството на жената се свърза с полицията в сряда вечерта и успяхме да изпратим служители в дома ѝ“ преди предполагаемият измамник да пристигне в четвъртък, заяви местен полицейски служител пред АФП при условие за анонимност.

Когато 47-годишен мъж се появил пред дома ѝ, чакащите полицаи го арестували на място.

„Жената е в добро здраве и се изразява много ясно“, каза служителят и призова други възрастни хора да се консултират с близките си, ако подозират измама.| БГНЕС