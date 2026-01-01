Лек автомобил „Опел Фронтера“ е със значителни материални щети след сблъсък с внезапно появил се на пътя елен край Попово.

Пътният инцидент е станал на 25 октомври около 23:40 ч. на път II-51, на околовръстния път западно от Попово, в района на километър 48+51.

По първоначална информация 52-годишна жена от Плевен, правоспособен водач, управлявала автомобила със софийска регистрация в посока от Търговище към Бяла. По време на движението на пътното платно внезапно изскочило диво животно – елен, който бил блъснат от автомобила.

Вследствие на удара по превозното средство са нанесени значителни материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Попово.