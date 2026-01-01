51-годишен мъж от смолянското село Мугла е установен да носи пожарникарско яке с отличителни знаци на служителите на МВР, без да има законово право за това.

Случаят е от 25 октомври 2026 г. Около 11:35 ч. мъжът е забелязан на бул. „България“ в Смолян, облечен с униформено яке с обозначения на структурите на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При проверката е установено, че той няма законово право да използва униформено облекло и отличителни знаци, обозначаващи принадлежност към структурите на Министерството на вътрешните работи.

По случая е образувано бързо производство.