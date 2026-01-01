Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави “приятеля” си Луиз Инасио Лула да Силва за преизбирането му на президентския пост в Бразилия, като заяви, че “демокрацията и мултилатерализмът са триумфирали в Бразилия, предаде Франс прес.

Лула да Силва спечели исторически четвърти мандат в Бразилия, Болсонаро иска анулиране на изборите

“Партньорството между Европа и Бразилия върви много добре”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

“Ние ще останем до вас в идващите години. Заедно ще продължим да работим в тясно сътрудничество за насърчаване на свободната и отворена търговия. Световен ред, основан на правила. И амбициозни климатични цели“, добави председателката на ЕК след победата на левия държавен глава над консерватора Флавио Болсонаро на втория тур на президентските избори.