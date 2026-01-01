Електронното дуо The Chemical Brothers ще излезе на сцената на Гребната база в Пловдив на 17 юли следващата година, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им британското дуо, което превръща концертите си в едно от най-въздействащите аудио-визуални шоута в света, се връща в България, за да стане кулминацията на втората фестивална вечер на PhillGood, за която от днес са в продажба и единични билети.

Nосочват, че в рамките на един уикенд - от 16 до 18 юли, на една сцена ще застанат Роби Уилямс и безспорните пионери на електронната музика. „Искаме PhillGood да донесе в Пловдив мащаба на големите европейски фестивали.

Видяхме го с първото издание, а сега, с Роби Уилямс и The Chemical Brothers на една сцена в един уикенд, показваме докъде можем да стигнем заедно с публиката, която ни повярва, още преди да обявим първото име. А програмата на 2027 г. тепърва се подрежда“, казва Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team.

Пловдив се готви за музикален взрив: Суперзвездата Роби Уилямс идва на PHILLGOOD

Организаторите отбелязват, че The Chemical Brothers са рядко явление в електронната музика. Създадени от Ед Саймънс и Том Роуландс в Манчестър в началото на 90-те години, те извеждат жанра big beat от клубовете в центъра на поп културата.

Докато хитовете им щурмуват класациите, а концертите им на живо създават невиждана еуфория, The Chemical Brothers изграждат цял свят около музиката си - „психеделична заешка дупка от зашеметяващи визуализации и звук, който има силата да накара публиката да левитира“, разказват те.

Уточняват, че за близо 35 години дуото печели множество награди „Грами“ и Brit, над 21 милиона продадени физически носители по света, сред които шест албума под номер едно във Великобритания, както и милиарди стриймвания.

Тракът им "Go" звучи във филма Apex на „Нетфликс" и над десетилетие след издаването си се завърна като нов международен хит, последван от компилацията Go: Apex and Beyond с най-популярните им парчета.

Последният им студиен албум For That Beautiful Feeling е посрещнат от критиката с оценки като „електронни титани, фокусирани върху бъдещето както винаги“ и „след почти 30 години все още няма никой като тях“.

Предстои обявяването на третия хедлайнер и на още водещи имена от световната музикална сцена, се казва още в съобщението. PhillGood се организира от Fest Team като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.