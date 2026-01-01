В Европейският съюз вече са открити гнезда на опасен вредител. По този повод от Българската агенция по безопасност на храните набелязаха мерки.

Става въпрос за ясеновият агрилус, който към момента е засечен в Унгария и Словакия. В България вредителят не е открит, но институциите започват да засилват превенцията и координацията за ранното му установяване.

Какво причинява този вредител?

Ясеновият агрилус е включен в списъка на приоритетните карантинни вредители за Европейския съюз. Атакува всички видове ясен и може да доведе до изсъхването на дърветата в рамките на няколко години. Би могъл да унищожи цяла гора.

Контролът включва наблюдение на вноса и движението на дървен материал, проверки, основани на оценка на риска, както и конкретни действия при евентуално установяване на вредителя у нас.