Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев критикува премиера Румен Радев за позицията му в подкрепа на Илияна Йотова. В публикация във Фейсбук той заявява, че вместо да представя аргументи за качествата на кандидатката, Радев повтаря послания, свързани с войната, корупцията и политическите си опоненти.

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По думите на Мирчев видимото изнервяне на Радев е свързано с необходимостта да обясни защо трябва да се гласува за Йотова на фона на спада в подкрепата за неговата партия.

„Вместо аргументи за нейните качества той рецитира враждебните опорки на пропагандиста на правителството - Иво Христов, че изборът в неделя ще е „между мира и войната“, „между демокрацията и корупционния модел на сглобката“, „между спокойната истина и истерията на троловете“, пише Мирчев.

Според него Радев не посочва конкретни примери за независимост, лидерство и собствена визия на Йотова. Мирчев поставя въпроси за позициите ѝ по теми, свързани с началника на Националната служба за охрана (НСО), позицията ѝ пред ООН и посланията в предизборната ѝ кампания.

Мирчев критикува посланията в кампанията на Йотова

Съпредседателят на „Да, България“ определя като основна линия в кампанията на Йотова темите, свързани с предполагаеми заплахи за кирилицата, изпращането на български войници в Украйна и използването на чужди знамена.

По думите му твърдението, че кирилицата отдалечава България от цивилизования свят, не е подкрепено с публично установими данни за подобно изказване на политически опоненти.

Мирчев коментира и изявлението на Йотова: „Имам син и внук... и докато мога, войници в Украйна няма да отидат“.

Той припомня, че през февруари 2025 г. Народното събрание е декларирало неучастие на български въоръжени сили във военни действия на територията на Украйна.

„Кирилицата. Българските войници. Чуждите знамена. Все нова заплаха, нов враг и нов страх“, пише Мирчев.

Според него предизборната кампания трябва да поставя акцент върху предложенията на кандидатите, досегашната им работа и начина, по който възнамеряват да упражняват президентските си правомощия.

„Йотова е сянка на Радев“, смята Мирчев

В публикацията си Мирчев определя Йотова като кандидат, която не предлага собствена визия отвъд, по думите му, „соцносталгията и застоялото минало“.

Той критикува и отношенията между Йотова и Радев, като заявява, че кандидатурата ѝ представлява продължение на политическото влияние на настоящия държавен глава.

„Това сигурно е възможно, но не и с участието на проксито на Радев, което всъщност се бори за неговия трети президентски мандат, след като показа, че е негова сянка и превърна президентството във филиал на министър-председателя“, пише съпредседателят на „Да, България“.

В заключение Мирчев заявява, че фокусът върху „сглобки“ и „тролове“, вместо върху качествата на Йотова, според него подкопава доверието в кандидатурата ѝ за президент.