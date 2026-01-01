Нападнаха и ограбиха 83-годишна жена в плевенското село Глава, съобщиха от полицията.

Грабежът е станал на 23 октомври. Възрастната жена е била нападната от двама, докато преминавала през тревна площ между две улици в селото.

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Нападателите я избутали и със сила издърпали чантата ѝ, с намиращите се вътре пари и избягали.

Задържани са двама заподозрени - на 21 и на 23 години. Чантата на потърпевшата е намерена в 23-годишния младеж, а част от отнетите парични средства са открити в 21 годишния му съучастник.

83-годишната жена е прегледана и освидетелствана от лекар. По случая се води разследане под надзора на прокуратурата.