67-годишен мъж е настанен в болница в Стара Загора с фрактури на два шийни прешлена след инцидент, за който е подаден сигнал на телефон 112.

Сигналът е получен на 23 октомври в 18:35 ч. в Първо РУ – Стара Загора. По информацията, подадена от мобилен телефон, мъж на около 70 години лежал в безпомощно състояние на улица в града.

На място е изпратен екип на Спешна помощ. Пострадалият е транспортиран до Центъра за спешна медицинска помощ, след което е настанен в болница.

Полицейски служители са запазили местопроизшествието и са извършили оглед. Образувано е досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава.