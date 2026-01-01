Двама младежи на 16 и 17 години са задържани за срок до 24 часа по подозрение, че са нанесли побой над 48-годишния си баща в Гълъбово.

Сигналът е подаден на 23 октомври в 23:55 ч. в Районното управление в града. Мъжът съобщил, че е бил нападнат пред дома си от двамата си синове.

Пострадалият е прегледан във филиала за спешна медицинска помощ в Гълъбово и е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при условията, посочени в Наказателния кодекс. Двамата непълнолетни са установени от полицейските служители и задържани.