Премиерът Румен Радев с първи коментар след изборите в неделя. "Искам да поздравя Йотова за победата. Една победа в наистина безпрецедентно ниска избирателна активност", каза той.

По думите му Илияна Йотова е запазила достойнство и не се е вписала в "изключително негативната кампания". Той подчерта, че тези изборите са много тревожен сигнал за цялото общество.

"ПП-ДБ, Пеевски и ГЕРБ осакатиха Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува на тези избори, а други повярваха, че победата е предрешена. Нямаше достатъчно организация", каза премиерът.

Той отправи критики към Андрей Гюров. "Самият Гюров разписа без мандат военното споразумение с Украйна. Самият Гюров се хвърли да брани Пеевски, когато започнаха да се арестуват кметове", обясни Радев.

"На изборите в неделя ние ще избираме между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката. Между спокойната истина и истерията на троловете. За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт, които да прикрият корупцията. Няма място за самоуспокоение. Няма маловажни избори. Нека в неделя да пратим сглобката в небитието", призова премиерът.