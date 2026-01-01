44-годишна жена и 15-годишно момиче са пострадали при пътнотранспортно произшествие на път I-6 между Казанлък и Гурково.

Инцидентът е станал на 25 октомври около 14:25 ч., в района на разклона за село Ветрен, община Мъглиж, при километър 335+900.

По първоначална информация лек автомобил „Ауди“, управляван от 40-годишен мъж, се движел в посока от Казанлък към Гурково. Водачът изгубил контрол над автомобила, който излязъл вдясно от пътя, ударил се в предпазната мантинела и се преобърнал на дясната си страна.

При произшествието са пострадали две пътнички. Те са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, където са прегледани и освободени без опасност за живота.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на Районното управление в Казанлък.