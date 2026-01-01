17-годишен младеж е установен от полицията след побой над 19-годишен мъж и повреждане на автомобила му в Гълъбово.

Случаят е от 25 октомври около 20:45 ч. Полицейски служители от Районното управление в Гълъбово забелязали струпване на хора пред кафе в града.

При проведените разговори станало ясно, че 19-годишен мъж е бил пребит и е получил повърхностни наранявания. По автомобила му „Сеат“, паркиран на улицата, били счупени страничното предно стъкло и двете външни дръжки на задните врати.

В резултат на незабавни оперативно-издирвателни действия служителите на реда установили предполагаемия извършител – 17-годишен младеж.

Той е отведен в Районното управление за работа с инспектор от Детска педагогическа стая, след което е освободен.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс.