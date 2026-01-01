Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов обвини правителството в нарушение на Изборния кодекс и заяви, че отлагането на внасянето на бюджета би било в нарушение на закона.

Правителството е нарушило закона, като е използвало официалните си канали за предизборна агитация. Това написа във Facebook Божидар Божанов.

По думите му Централната избирателна комисия (ЦИК) трябва незабавно да се произнесе по случая.

Божанов коментира и изказване на министър-председателя, според което бюджетът ще бъде задържан до изборите. Той посочи, че законът изисква проектът на бюджет да бъде внесен до 31 октомври.

„Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват“, написа Божанов.

Божанов заяви, че според него Румен Радев се опитва да спаси предизборната кампания на Илияна Йотова. Той коментира, че доверието към правителството и към Йотова спада.

Съпредседателят на „Да, България“ отхвърли и представянето на избора като противопоставяне между „война и мир“.

„Всички искаме мир, Гюров и Кандев гарантираха, че корупционният модел няма да може да се презареди през купен и контролиран вот, а в последните седмици бяха идентифицирани доста тролски ферми, работещи за Йотова и ПБ“, написа той.

В публикацията си Божанов цитира и Иво Христов, който според него е формулирал избора като противопоставяне между мира и войната, демокрацията и корупционния модел, както и истината и „истерията на троловете“.

Според Божанов същинският избор е между различни подходи към външната политика и управлението на страната.

„Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга“, написа той.

Божанов критикува и управлението, като заяви, че дори с пълно парламентарно мнозинство то не успява да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията.

Публикацията му идва на фона на предизборната кампания за президентския вот.