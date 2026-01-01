Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Йордан Попов е назначен за временно изпълняващ длъжността началник на Второ районно управление – Стара Загора.

Попов е магистър по „Публична администрация“ от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Той започва работа в системата на МВР през 1990 г., като до 2001 г. заема различни младши изпълнителски длъжности в структури на ОДМВР – Стара Загора. В периода от 2001 до 2012 г. работи като разузнавач, а от 2012 г. досега заема изпълнителски и ръководни длъжности в Главна дирекция „Национална полиция“. Носител е на множество отличия за високи професионални резултати.

По време на представянето директорът на ОДМВР – Стара Загора, старши комисар Машов, представи и новия началник на сектор „Криминална полиция“ към Второ РУ – главен инспектор Иван Господинов. Той е назначен на длъжността със заповед от 12 октомври 2026 г. на заместник главния секретар на МВР. До момента Господинов е ръководил сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в областната дирекция.

Старши комисар Машов постави пред новото ръководство и служителите основните приоритети в работата на полицията. Сред тях са повишаването на пътната безопасност, намаляването на пътнотранспортния травматизъм и строгият контрол над водачи, които шофират след употреба на алкохол или наркотици, без правоспособност или участват в дрифт.

Акцент беше поставен и върху превенцията и противодействието на конвенционалната престъпност, както и върху разкриването на престъпления, свързани с наркотични вещества, особено разпространението на наркотици.

Главен инспектор Йордан Попов благодари за оказаното доверие и заяви, че ще работи активно за изпълнението на приоритетите на МВР.

На представянето присъстваха още заместник-директорът на ОДМВР – Стара Загора, комисар Асен Йорданов, и началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Павел Вълев.