480 000 кутии цигари без български акцизен бандерол на стойност 1 838 400 евро са открити при проверка на товарен камион на автомагистрала „Струма“.

Проверката е извършена около полунощ на 23 октомври 2026 г. в района на село Марикостиново, община Петрич. Камионът, с българска регистрация, пътувал от Гърция към България.

Според транспортните документи товарът се състоял от домакински стоки. При рентгенов контрол и последвала щателна митническа проверка обаче служителите установили, че всичките 32 палета са натоварени с цигари от известна търговска марка без необходимия бандерол.

За случая се води досъдебно производство под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич.

59-годишният шофьор с инициали И. Р. е привлечен като обвиняем за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.

Разследването продължава.