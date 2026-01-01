/ iStock

Гръцката метеорологична служба издаде червен код за опасност от интензивни валежи и бури на много от островите и в част от континентална Гърция през следващите дни, съобщи телевизия Скай.

Червеният код е в сила от днес до четвъртък за островната група на Додеканезите в югоизточната част на Егейско море.  За районите на Магнисия, Лариса, Спорадските острови и Евбея (Евия) особено опасни явления се очакват в сряда.

Интензивните явления ще засегнат и област Атика, където се намира столицата Атина.

По темата

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят