Гръцката метеорологична служба издаде червен код за опасност от интензивни валежи и бури на много от островите и в част от континентална Гърция през следващите дни, съобщи телевизия Скай.
#Severestorms to hit Greece through Tuesday Greece faced a deterioration in weather conditions from the early hours of Monday through Tuesday, Oct. 27, with #heavyrain and #thunderstorms #forecast across #severalregions, particularly in the east, according to an #emergency bulletin issued by the National Meteorological Service (#EMY). https://t.co/VCxb6qoV2P— Millet News (@milletworld) October 26, 2026
Червеният код е в сила от днес до четвъртък за островната група на Додеканезите в югоизточната част на Егейско море. За районите на Магнисия, Лариса, Спорадските острови и Евбея (Евия) особено опасни явления се очакват в сряда.
Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει από χθες και αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την ΕΜΥ τις επόμενες ώρες αναμένεται να έχουμε έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές που να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. 👉🔗https://t.co/oOAytKaXrN— in.gr/news (@in_gr) October 26, 2026
Интензивните явления ще засегнат и област Атика, където се намира столицата Атина.