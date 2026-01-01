Министърът на здравеопазването е разпоредила проверка на всички обстоятелства около смъртта на 10-годишното момче, което почина в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Тя ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

На 24 октомври 2026 г., в 12:30 ч., детето е било донесено на ръце от баща си във Филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе след падане от трактор.

При постъпването момчето е било в съзнание и контактно, като се е оплаквало от болки в гърба и корема. След медицински прегледи, консултация със специалист и оказана спешна помощ състоянието му е било стабилизирано.

В 12:53 ч. детето е транспортирано с линейка към „Пирогов“ в стабилно състояние, придружено от дежурния лекар и майка си. Линейката е пристигнала в болницата в 13:55 ч. Детето е регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

От Министерството на здравеопазването уточняват, че проверката е разпоредена във връзка с постъпили журналистически въпроси по случая.