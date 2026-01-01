29-годишният Антоан дьо Маси, роднина на принц Албер II от Монако, е открит мъртъв в градина в княжеството. Полицията е започнала разследване на обстоятелствата около смъртта му, като един човек е бил задържан в рамките на първоначалните действия на разследващите, съобщават чуждестранни медии.

Безжизненото тяло на младия мъж е намерено в неделя вечерта, 25 октомври, в квартал „Ларвото“, зад известната сграда „Вила Заубер“, в която се помещава част от Националния музей на Монако.

По информация на местните медии разследването е започнало, след като близък на Антоан се притеснил, че той не се е появил на семеен обяд. Роднината потърсил съдействие от органите на реда, след което било установено местонахождението на младия мъж.

В понеделник сутринта полицията е задържала един човек във връзка с разследването. Засега обаче не е уточнено дали той има пряко отношение към смъртта на Антоан дьо Маси, или е разпитван като свидетел.

Причината за смъртта все още не е официално обявена.

Кой е Антоан дьо Маси?

Антоан дьо Маси е син на барон Кристиан дьо Маси и Сесил Желабал. Той е внук на принцеса Антоанета – по-голямата сестра на принц Рение III, бащата на настоящия владетел на Монако.

Така 29-годишният мъж е част от разширеното княжеско семейство и роднина на принц Албер II.

Антоан е известен със страстта си към тениса. Семейството му има дългогодишни връзки с развитието на този спорт в княжеството.

Принц Албер II и принцеса Шарлен изразиха съболезнования

Княжеският дворец на Монако потвърди смъртта на Антоан дьо Маси с официално съобщение, разпространено на 26 октомври.

Принц Албер II и съпругата му принцеса Шарлен изразиха дълбоката си скръб от загубата и поднесоха искрени съболезнования на семейството и близките на младия мъж.

В съобщението дворецът припомня неговата любов към тениса и дългогодишната връзка на фамилията със спортния живот на княжеството.

От княжеския дворец не предоставиха допълнителни подробности относно обстоятелствата около смъртта.

Разследването продължава, като предстои да бъде установено какво е довело до трагичния инцидент.