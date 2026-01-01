Турски съд осъди Некати Джошкун Арабаджъ, сочен за лидер на престъпната групировка „Ангелите на ада“, на 15 години и 6 месеца затвор. Той беше признат за виновен в ръководене на престъпна организация, нанасяне на телесни повреди на две лица и незаконно притежание на огнестрелно оръжие. По останалите обвинения е оправдан.

Арабаджъ беше задържан през 2025 г. на летището в Измир. След като първоначално беше освободен под съдебен контрол, той отново попадна в ареста по искане на прокуратурата.

Обвинението поиска присъда до 35 години затвор за ръководене на престъпна организация, квалифициран грабеж, тежка телесна повреда и нарушения на закона за огнестрелните оръжия. Съдът обаче го призна за виновен само по част от повдигнатите обвинения.