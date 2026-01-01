Правителствената информационна служба излезе с официална позиция след сигнала до Централната избирателна комисия (ЦИК), подаден от Инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. Поводът са твърдения за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс от страна на министър-председателя Румен Радев чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена по официалните информационни канали на Министерския съвет.

От правителството отговориха и на аналогични твърдения, отправени от журналисти.

Според Правителствената информационна служба нейно задължение е да информира своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.

Оттам подчертават, че същата отговорност носят и медиите, независимо дали споделят политическите позиции на премиера.

В позицията се посочва, че професионалните журналистически стандарти изискват изявленията на министър-председателя да бъдат отразявани достоверно и в пълнота.

От Министерския съвет отправят критики към медии, които според тях премълчават, преиначават или манипулират думите на премиера, както и към практиките на цензура и автоцензура.

„Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери“, се казва в позицията.

От правителството изтъкват и че към момента на отразяването на днешния брифинг на Румен Радев предизборната кампания за втория тур на президентските избори все още не е започнала.

В подкрепа на това твърдение Правителствената информационна служба се позовава на чл. 342, ал. 3 от Изборния кодекс, който урежда предизборната кампания преди новия избор за президент и вицепрезидент.

От Министерския съвет заявяват, че ще продължат да информират обществото за позициите и действията на премиера, като призовават медиите да не се поддават на опити за налагане на цензура.

В заключение от Правителствената информационна служба изразяват надежда, че българските медии ще продължат да отразяват дейността на изпълнителната власт, без да се влияят от политически натиск.

От правителството определят критиките като част от опити на определени политически кръгове за налагане и легитимиране на цензура.