Нивото на Дунав все още е критично ниско, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на седмото издание на Софийския икономически форум (Sofia Economic Forum VII), организиран от Делфийския икономически форум (Delphi Economic Forum). Ниското ниво на реката доведе до намаляване на мощности на АЕЦ „Козлодуй“ за пръв път, откакто централата е пусната в експлоатация, отбеляза тя.

Според Петрова съхраняването на работата на АЕЦ „Козлодуй“, въглищните мощности, възобновяемите енергийни източници и батериите за съхранение са дали възможност на България да премине през трудната ситуация и да подкрепя и региона.

Министърът увери, че в България ядрената енергетика е категоричният избор в развитието на енергийния сектор. Имаме опит и амбиции. Осигуряването на безопасната експлоатация на съществуващите мощности е безусловен приоритет, каза Петрова.

Петрова обясни още, че продължава и проектът за изграждането на нови мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като се работи по актуализирана пътна карта.

Според председателя на Българския атомен форум Богомил Манчев ядрената енергетика е гръбнак в световен мащаб.

В рамките на панела „Енергийна устойчивост: Стабилност на ядрената енергетика и Вертикалният газов коридор“ Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, посочи, че компанията работи и върху развитието на малки модулни реактори. Според него те са част от бъдещето и не са в конфронтация с големите мощности.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Кирил Равначки отбеляза, че дружеството търси различни източници на доставки, тъй като опитът е показал, че зависимостта от един ресурс и един маршрут не помага в кризисни ситуации. Ние работим с партньори от региона за да създаваме инфраструктура която е нужна, каза той.

Сабрина Шулц от Европейската инициатива за енергийна сигурност смята, че климатичните изменения имат ефект върху инфраструктурата, а енергийната сигурност се разглежда като надежден достъп до енергийни ресурси.

Марк Раховидес, почетен президент на Европейската асоциация на миннодобивните индустрии, метални руди и индустриални минерали (Euromines) изтъкна, че трябва да се обърне внимание на критично важните суровини, от които има залежи в Европа, но не и производство.