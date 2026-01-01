Поради нарастващия брой инфекции с морбили в селските райони на щата Ню Йорк, губернаторът Кати Хочул обяви извънредно положение. Това ще позволи на щата да реагира по-бързо на епидемията и ще позволи на медицинските специалисти да предприемат допълнителни мерки за ваксиниране и тестване на повече жители на Ню Йорк, ако е необходимо, се казва в изявление.

Освен всичко друго, тази заповед позволява разширяване на кръга от лица, упълномощени да прилагат ваксинации, включително служители на спешните служби и фармацевти. „Никой не трябва да се разболее сериозно или да умре от заболяване, предотвратимо с ваксина“, заяви Хочул. „Затова предприех мерки за увеличаване на броя на медицинските специалисти, които могат да прилагат ваксинации и тестове.

Към 3 октомври от началото на годината в щата Ню Йорк са регистрирани общо 108 случая на морбили, според изявлението – седем в Ню Йорк и 101 в останалата част на щата. В същото време броят на случаите нараства както в САЩ, така и в световен мащаб, се добавя в изявлението.

В САЩ броят на инфекциите с морбили до юли вече е достигнал най-високото си ниво от десетилетия. Според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и университета „Джонс Хопкинс“ в Балтимор, в 45 щата са регистрирани над 2300 случая, което надвишава общия брой за цялата 2025 г. Съседна Канада загуби статута си на „свободна от морбили“ от Световната здравна организация (СЗО) през 2025 г. след епидемия.

Министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши, назначен от президента Доналд Тръмп, е подложен на критики от известно време поради нарастващия брой инфекции с морбили. Той многократно е изразявал съмнения относно ефективността на ваксинациите.

Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което може да доведе до тежки усложнения, включително пневмония, възпаление на мозъка, хоспитализация и в редки случаи – смърт. Най-добрата защита срещу заболяването е ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR). Две дози осигуряват около 97% защита срещу морбили.

Извънредното положение, обявено от Хочул, разширява кръга от медицински специалисти, които могат да поставят ваксини и да извършват тестове. Сред тях са фармацевти и определени служители на спешните служби. Целта е властите да могат по-бързо да достигнат до хората в засегнатите райони и да ограничат разпространението на вируса.

Ситуацията в Ню Йорк е част от по-широкото увеличение на случаите на морбили в САЩ и в други части на света. Здравните власти призовават хората да проверят ваксинационния си статус, особено ако живеят или пътуват до райони, в които има активно разпространение на заболяването.