Пенсилвания съобщи за два смъртни случая, свързани с морбили, като броят на потвърдените случаи в щата вече наближава 400, съобщи Министерството на здравеопазването във вторник. И двамата починали са били неваксинирани.

Това са първите смъртни случаи, свързани с морбили, регистрирани в САЩ през 2026 г., и първите в Пенсилвания от 35 години насам.

„Моите най-дълбоки съболезнования са с близките, които преживяват тази невъобразима загуба“, заяви в изявление министърът на здравеопазването д-р Дебра Боген. „Като лекар искам да се уверя, че хората разбират, че ваксината MMR е безопасна и осигурява най-добрата защита, с която разполагаме срещу морбили.“

Смъртните случаи са регистрирани на фона на усилията на министъра на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши да въведе радикални промени във федералните препоръки за ваксини, включително тези за ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR). По време на мандата на Кенеди нивата на ваксинация продължиха да спадат в цялата страна, оставяйки повече деца уязвими към предотвратими заболявания.

През 2021 г. Кенеди – който по това време ръководеше антиваксинната организация „Защита на здравето на децата“ – посети окръг Ланкастър. Тогава той омаловажи прекараното от самия него в детството заболяване и разпространи твърдения за ваксините, които според него могат да причиняват аутизъм и автоимунни заболявания.

Във вторник Кенеди се е обадил на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, за да предложи федерален персонал да помогне в борбата с разпространението на морбили. Шапиро обаче заяви, че е отказал предложението, тъй като смята, че щатът може да се справи със собствените си ресурси.

Той каза още, че е заявил на Кенеди, че дезинформацията, която разпространява за ваксините, има последствия.

„Разпространението на дезинформация има реални последици. Има реални последици от това да плашиш хората и да не разчиташ на истински лекари и медицински специалисти, които да предоставят безпристрастна информация на родителите, за да можем да вземаме разумни решения за децата си“, каза Шапиро на брифинг.

„Споделянето на конспиративни теории и дезинформация не помага на общественото здраве. То прави хората по-нездрави и по-несигурни и затруднява родителите в усилията им да защитят децата си“, добави той.

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) заявиха в социалните мрежи, че „работят в тясно сътрудничество с щатските и местните здравни служби, за да засилят усилията за реагиране, да окажат бърза подкрепа на засегнатите общности в целия щат и да информират хората за стъпките, които могат да предприемат, за да ограничат разпространението на морбили“.

„Ваксината MMR осигурява най-ефективната защита срещу морбили и помага за предотвратяване на разпространението му. CDC ще продължи да следва указанията на Пенсилвания и да предоставя ресурси в подкрепа на реакцията на щата“, се посочва още в съобщението.

И двамата починали в Пенсилвания са жители на окръг Ланкастър. Здравните власти заявиха, че няма да разкрият допълнителни подробности за тях.

Пенсилвания е потвърдила 393 случая на морбили в 28 окръга през 2026 г., съобщи Боген на пресконференция във вторник. Около половината от случаите са регистрирани в окръг Ланкастър, каза тя.

Около 20% от случаите в Пенсилвания тази година са изисквали хоспитализация. Сред потвърдените от здравните власти случаи няма нито един пациент, който да е получил и двете препоръчителни дози от ваксината MMR, добави Боген.

Силно заразният вирус продължава да се разпространява в САЩ и тази година, след като страната отчете втора поредна рекордна година по брой случаи. В САЩ са регистрирани повече от 2700 случая през 2026 г. – повече, отколкото през която и да е друга година от 1991 г. насам, надхвърляйки рекорда, поставен едва миналата година.

Морбили беше обявено за елиминирано в САЩ през 2000 г., но през последната година и половина са регистрирани повече случаи, отколкото през предходните 25 години взети заедно.

Експертите очакват САЩ скоро да загубят статута си на страна, в която морбили е елиминирано – признание от Световната здравна организация, че заболяването вече не се предава редовно в рамките на дадена държава.

Ранните симптоми на морбили включват висока температура, кашлица, хрема и зачервени, сълзящи очи, съобщиха здравните власти на Пенсилвания. Няколко дни по-късно се появява обрив, който започва от главата и постепенно се разпространява надолу по тялото. Симптомите могат да се появят между седем и 21 дни след заразяването.

Морбили се разпространява, когато заразен човек диша, кашля или киха. Вирусът може да остане заразен във въздуха и върху повърхности до два часа, след като заразеният човек е напуснал помещението.

Заболяването може да причини сериозни краткосрочни и дългосрочни здравословни усложнения, включително пневмония и възпаление на мозъка. Смъртните случаи вследствие на морбили са редки, но се срещат при приблизително 1 до 3 на всеки 1000 заразени.

„Хората са забравили колко сериозно може да бъде това заболяване, особено за най-малките деца, бременните жени и възрастните хора“, каза Боген.

Две дози от ваксината MMR са 97% ефективни срещу морбили. Здравните власти на Пенсилвания препоръчват ранна или наваксваща ваксинация с MMR за хора на възраст от 6 месеца нагоре, които не са напълно защитени.

„Тези смъртни случаи са напълно предотвратими“, каза д-р Пол Офит, директор на Центъра за обучение по ваксини и специалист по инфекциозни заболявания в Детската болница във Филаделфия.

Миналата година САЩ съобщиха за първите си смъртни случаи от морбили от десетилетия, включително на две неваксинирани деца в Тексас.