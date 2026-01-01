Нови подробности излизат наяве след разкриването на високотехнологичната наркооранжерия в старозагорското село Змейово.

45-годишният мъж, обвинен по случая, вероятно е разбрал, че полицията е по следите му, и е направил опит да се укрие.

МВР

Къщата, в която при спецакцията бяха открити стотици растения канабис и голямо количество готова марихуана, била опасана с камери и поставена под постоянно наблюдение.

При спецакция: Разбиха модерна наркооранжерия край Стара Загора (СНИМКИ/ВИДЕО)

Мъжът е заловен извън имота, след като е бил обявен за издирване. Междувременно става ясно, че истинската изненада в къщата била скрита зад привидно обикновена стена. Полицаите открили прикрита врата, която водела към тайно помещение – високотехнологично оборудвана наркооранжерия.

Там са намерени 368 растения канабис, достигащи до 1,40 метра височина. При акцията бяха открити и 68 вакуумирани пакета с марихуана, както и още около 2,3 килограма наркотик в отделна торба.

МВР

Само готовият наркотик е оценен на над 700 000 евро. Това съобщи комисар Асен Йорданов, заместник-директор на ОД на МВР-Стара Загора.

По предварителни оценки потенциалната стойност на цялото количество може да достигне около 1 милион евро. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Припомняме, че освен мъжа, е била задържана и 29-годишна жена, като и двамата са обитавали имота. Мъжът има предишни регистрации. Има наложена административна глоба за лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Обвинение е повдигнато само на мъжа.