По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура на затвор са осъдени двама мъже, душили таксиметров шофьор, докато го ограбвали, съобщиха от обвинението.

На 14 декември 2025 г. на ул. „Корал“ в София, обвиняемите са били в таксиметров автомобил, когато взели решение да оберат водача му вместо да му платят за услугата.

Единият е душил с колана за безопасност на автомобила пострадалия, докато другият е издърпал чанта с пари и документи от сенника на автомобила и таблет от арматурното табло.

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След това двамата избягали, като по-късно са били задържани. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, че те са извършители на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт спрямо двамата в съда.

Състав на Софийски районен съд призна мъжете за виновни по повдигнатите им обвинения и наложи на двамата наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години, което следва да изтърпят ефективно.

Присъдите им подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.