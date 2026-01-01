Общо 10 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) са съставили служителите на Регионална дирекция по горите – София при проверки на територията на дирекцията през изминалата седмица, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Контролът е обхванал 12 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 38 обекта за добив и 156 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина. Проверени са още 586 ловци и 95 физически лица.

Сред установените нарушения са незаконна сеч, транспортиране на дървесина без необходимите документи, липса или неизправност на GPS устройства, както и нарушения при ловната дейност.

Задържани са 31 плътни куб. м едра строителна дървесина, 4 куб. м дърва за огрев и 3 моторни превозни средства.

При проверка в частна горска територия в района на Самоков са установени 94 отсечени дървета от бял бор и смърч с общ обем 129 плътни куб. м. При друга инспекция в района в частна земеделска територия са установени още 16 отсечени дървета от бял бор с обем 9 плътни куб. м.

В село Говедарци горските служители са констатирали сеч на 7 смърчови дървета без необходимите контролна горска марка и позволително за сеч.

Проверки са извършени и в село Желява и град Костенец, където са установени нарушения, свързани със заграждане на горска територия и неправилно оформен превозен билет.

РДГ - София продължава засиления контрол върху добива, транспортирането и търговията с дървесина, както и върху ловното законодателство.

БТА припомня, че през юли Изпълнителната агенция по горите съобщи, че продължава последователно да засилва контрола върху дейностите в горските територии и да предприема безкомпромисни мерки срещу всички форми на незаконна дейност и корупционни практики. Целта е да се гарантира законосъобразното управление на горските ресурси, прозрачността в работата на горската администрация и защитата на обществения интерес.