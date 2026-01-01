Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като неприемливи ударите с дронове по търговски кораби в изключителната българска икономическа зона на Черно море. В пост в социалната мрежа "Екс" тя посочи, че обстановката в Черно море предизвиква нарастваща загриженост.

Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви, отбеляза тя. Два търговски кораба днес бяха ударени в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб с украинско зърно бе улучен и потопен край румънския бряг, добавя Фон дер Лайен.

Въпреки че точните обстоятелства за тези инциденти все още не са установени, събитията будят тревога. Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи. Напълно съпричастни сме с държавите от ЕС по източния фланг, написа председателят на комисията.

Атака с дронове в български води: Тече мащабна спасителна акция

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр увери България в пълната солидарност на Унгария по повод атаката в Черно море, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

"Призори два търговски кораба бяха ударени при атака с дрон в българските териториални води на Черно море. Унгария уверява България в своята пълна солидарност", заяви Петер Мадяр в социалните мрежи.

Според съобщения в местни медии един кораб е потънал, а друг е бил повреден в резултат на атака с дрон в Черно море, край бреговете на България. Информацията сочи, че в инцидента са участвали търговски кораби. Все още не е известно дали има пострадали. Провеждат се спасителни дейности, отбелязва МТИ.

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„По-рано днес два търговски кораба бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият потъна, а другият беше сериозно повреден. Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев за тази сериозна атака", добави той.

„Атаките с дронове срещу търговски кораби в Изключителните икономически зони на Румъния и България са дълбоко обезпокоителни. Белгия изразява солидарност и с двете страни“. Това написа белгийският външен министър Максим Прево в социалната мрежа X след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния.

Прево отбеляза, че гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде зачитана. „Това е и въпрос на глобалната продоволствена сигурност. Украйна разчита в голяма степен на Черно море за износа на зърно. Когато корабите са атакувани, пристанищата са нарушени или тези маршрути са блокирани, украинското зърно не може да достига световните пазари по необходимия начин“, написа белгийският външен министър.

Черно море трябва да остане отворено и безопасно за гражданското корабоплаване, добавя той. „Защитата на свободата на корабоплаването означава също защита на глобалната търговия и световната продоволствена сигурност“, написа още Прево.