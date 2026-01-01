Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е атакувала с дронове търговски кораб в Черно море край Румъния. Изявлението му идва на фона на нова атака срещу два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона, за която засега няма официално посочен извършител.

По думите на Зеленски корабът е бил поразен от два руски дрона. Плавателният съд е бил собственост на турска компания и е превозвал царевица. На борда е имало граждани на Азербайджан и Индия.

Корабът е бил атакуван в изключителната икономическа зона на Румъния. При инцидента двама души са загинали, а 11 членове на екипажа са били спасени, според румънските власти.

Междувременно два други търговски кораба бяха поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Единият плавателен съд е потънал, а другият се е запалил.

Всички 18 души от екипажа на втория кораб са били евакуирани. Двама от тях са тежко ранени.

За разлика от случая край Румъния, при атаката край България все още няма официално потвърждение кой стои зад удара. Според информация на Reuters първоначална оценка на източник от сферата на морската сигурност сочи вероятен руски произход, но това не е официално установено.

Поредицата от инциденти засилва опасенията за сигурността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море.

Зеленски определи атаката срещу кораба край Румъния като поредно посегателство срещу цивилен кораб и предупреди за рисковете, които войната създава за международното корабоплаване.