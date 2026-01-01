„Възраждане“ призова за незабавно спиране експорта на оръжие за Украйна, както и финансовата помощ за Киев.

Призоваваме Румен Радев веднага да забрани какъвто и да било експорт на оръжие, снаряди, на всичко, свързано с Украйна, заяви на брифинг в парламента депутатът Цончо Ганев. Оправданията, че ние директно не изнасяме нищо за Украйна, не минават, добави той като посочи, че украинската страна няколко пъти ни е благодарила за всичко, което правим. Така че към днешна дата трябва да бъде спрян износът на оръжие, даряването на пари, да бъдат премахнати всякакви участия на България в международни пактове за предоставяне на финансова помощ, защото по този начин сме уязвими и сме част от военния конфликт, изтъкна депутатът.

Намираме се в тежка ситуация, в която вече има и жертви, посочи още Ганев. От „Възраждане“ не можем да разберем защо управляващите се правят на изненадани, като че ли е станало нещо неочаквано, а президентът Йотова и към днешна дата отказва да свика Консултативния съвет за национална сигурност, коментира той. "Сега има атакувани два кораба. Това, което се каза, че единият е пътувал на юг, другият на север, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите се очаква да е превозвал оръжие към румънско или към украинско пристанище, респективно е бил атакуван като някои хора, които обявиха, че е руска атака, от руски дронове. Но защо се омаловажава фактът, че може да е направено от Украйна. Август бяхме атакувани от украински дрон и то в изключително важна точка за България – газоразпределителна“, изтъкна още представителят на „Възраждане“. Според него в момента имаме ситуация, в която българското правителство в лицето на Румен Радев продължава да подкрепя Украйна, да доставя оръжие, респективно нашето правителство е директно виновно за това, че ние сме косвен участник във военния конфликт. Преди по-малко от две седмици България в лицето на правителството и на президента Йотова подкрепи декларация в ООН, която осъжда Русия. Нещо повече във Варна има команден център на НАТО, американски бази, от България може да тръгват морски и бойни дронове, добави Ганев. В този бюджет бяха заложени и се предоставят на Украйна, по думите му, 34 млн. лв, 17 млн. евро, изнасяме оръжие, участваме в санкциите срещу Русия.