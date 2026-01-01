Ключова битка очаква изгнаниците от Блатото в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Важното индивидуално съревнование ще тества тяхната издръжливост, точност и логическа мисъл. Най-адаптивният сред тях ще заслужи място във Войната на племената, а последният ще отпадне от надпреварата.

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Тежък сблъсък предстои и за тримата капитани на Ураганите, Канарите и Вулканите. След вчерашната емоционална победа в битката за територия лидерът на Сините Боян ще опита да продължи победната серия за своето племе.

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Срещу него обаче ще се изправят двама достойни противници в лицето на Йордан и Матей. Кой от тях ще успее да надделее и да се добере до ценна награда?

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Не пропускайте следващия епизод на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.