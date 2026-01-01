Разбиха модерна наркооранжерия с голямо количество марихуана при спецакция край Стара Загора.

Подробности предоставиха на брифинг директорът на ОД на МВР старши комисар Димитър Машов и заместник-окръжният прокурор Георги Николов.

МВР

В къща в село Змейово, във фризери са открити 68 пакета с тегло около килограм със суха растителна маса от рода на конопа.

Иззеха голямо количество марихуана в димитровградско село

Криминалистите са открили помещение с прикрита врата, която отвежда към високотехнологично оборудвана оранжерия за отглеждане на растения марихуана.

МВР

Там са намерени 368 растения с различна височина, препарати за отглеждане на културата и два фризера с пакети по 1 килограм - около 68 килограма марихуана.

МВР

В отделна торба били открити още почти 2,3 килограма марихуана. Къщата се е обитавала от мъж на 45 и години и 29-годишна жена.

МВР

Двамата са задържани за 24 часа и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.