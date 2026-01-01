В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) изтеглиха номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

На случаен принцип бяха изтеглени номерата на 10 машини от списък, предоставен от ЦИК, в присъствието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Преди началото на тегленето Василев каза, че през годините са се чували много уверения, че изборите ще са честни и прозрачни. "Нямам намерение да добавя поредното, защото уверенията не произвеждат доверие. То се постига чрез достъпа до информация. Съмненията в машините се лекуват с подготовка и със знания", заяви той и посочи, че вече работи мобилното приложение „Избори 360°“ за избиратели и членове на секционни избирателни комисии, създадено от ЦИК.

Той обясни, че в него има симулатор на машината и всеки може да го пробва у дома.

"Бих искал да ви обещая избори без никакви проблеми, но това не зависи само от мен. Това, което мога да обещая, е че кординационната част ще бъде свършена на светло и ако нещо не е наред, ще го чуете първо от мен. Кой ще бъде следващият президент на Република България ще решат българските граждани, нашата работа е решението да бъде наистина тяхно и да няма основание да бъде оспорено", заяви Василев.

На събитието бяха поканени представители на Централната избирателна комисия (ЦИК), Обществения съвет към ЦИК, Българския институт за стандартизация (БИС), Българския институт по метрология (БИМ), парламентарно представените партии, партии, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, инициативни комитети.

Публичното теглене е с цел максимална прозрачност на етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване. Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите, посочиха от министерството.