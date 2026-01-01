Нова смърт разпали тревогите около мистериозния случай с чума в Сибир. Руски медии твърдят, че втори човек е починал в болница в Иркутска област, но официално потвърждение за чумна инфекция няма. Междувременно стотици хора остават под медицинско наблюдение, а руските власти отричат да има огнище на заболяването.

Случаят идва дни след смъртта на 28-годишната Даря Шипилова, служителка на Иркутския научноизследователски противочумен институт. Тя почина на 2 октомври след тежка пневмония.

Руските власти официално определят причината за смъртта ѝ като пневмония с неустановен произход и заявяват, че изследванията не са открили патоген, свързан с професионалната ѝ дейност. Въпреки това в руски и международни медии се появиха непотвърдени версии, че тя може да е била заразена с белодробна чума.

Съмнения за втори случай

На фона на засилените противоепидемични мерки в региона руски медии съобщават за втори човек, починал в болница в Иркутска област. Засега обаче няма официално потвърждение, че този смъртен случай е свързан с чума.

Световната здравна организация заяви на 6 октомври, че руските власти са установили и наблюдават всички известни контакти на починалата изследователка. По данни на организацията нито един от наблюдаваните хора не е показал симптоми на заболяване, а към момента няма признаци за допълнително разпространение на инфекция.

Болници под карантина

След смъртта на Шипилова няколко лечебни заведения в Иркутска област бяха поставени под карантинни ограничения. Болницата в Шелехов, където тя е била лекувана, също беше поставена под карантина.

Повече от 60 служители на противочумния институт бяха изолирани, а около 200 души, които са имали контакт с починалата, бяха поставени под медицинско наблюдение. До момента няма потвърдени случаи на чума сред тях.

Руският здравен регулатор „Роспотребнадзор“ отхвърля твърденията за огнище на чума и заявява, че санитарно-епидемиологичната обстановка в региона е стабилна.

Кремъл също призовава информацията за случая да се получава от официалните здравни власти, а не от непотвърдени публикации и слухове.

В същото време противоречивите съобщения около случая подхраниха обществените опасения. Международни медии съобщават за засилени предпазни мерки и карантини в региона, докато руските власти настояват, че ситуацията е под контрол.

САЩ следят ситуацията

Вашингтон също следи развитието на случая. Държавният секретар Марко Рубио заяви, засега оценява риска за населението като цяло като нисък, като подчертава, че оценката може че американските власти наблюдават ситуацията отблизо, но към момента няма причина за тревога.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са готови да помогнат на Русия при необходимост.

Световната здравна организация засега оценява риска за населението като цяло като нисък, като подчертава, че оценката може да бъде променена при появата на нови данни.