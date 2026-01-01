Майкъл Дъглас проговори за кратката раздяла със съпругата си Катрин Зита-Джоунс през 2013 г., като категорично отхвърли твърденията, че е трябвало да „я спечели обратно“.

Двамата се запознават през 1998 г. и сключват брак през 2000 г. След 13 години заедно обаче преминават през труден период и временно се разделят. По това време Зита-Джоунс потвърди, че двамата си дават време, за да преосмислят отношенията си и да работят върху брака.

Сега Дъглас настоява, че решението за раздялата е било взаимно.

В интервю за The Sunday Times, дадено по повод новите му мемоари One Helluva Ride, 82-годишният актьор беше попитан как е успял да „спечели обратно“ съпругата си.

„Какво, аз ли я спечелих обратно? Беше взаимно“, отговори Дъглас. И добави: „Знаете ли, имахме си проблеми, но аз я обичам много и вече 25 години сме заедно.“

Актьорът призна, че дългият брак изисква постоянни усилия.

„Не знам за семейното ви положение, но бракът е много работа. И така – добре сме. В добра форма сме. Това е всичко, което мога да кажа“, заяви той.

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„Никога не се отказах“

В мемоарите си Дъглас също се връща към трудния период в отношенията им.

„Никога не се отказах от надеждата, че ще се помирим“, пише актьорът.

Раздялата през 2013 г. настъпва на фона на тежък период и за двамата. Две години по-рано Зита-Джоунс публично говори за проблеми с психичното си здраве и за диагнозата си биполярно разстройство тип II. През 2013 г. тя отново се подлага на лечение.

Междувременно Дъглас се възстановява от рак, диагностициран през 2010 г.

През същия период актьорът прави спорно изказване в интервю за The Guardian, в което свързва заболяването си с човешкия папиломен вирус (HPV) и оралния секс. По-късно той се отказва от твърдението си и публично се извинява за неудобството, което е причинило на съпругата му.

„Това беше едно от онези неща... и много съжалявах за всяко неудобство, което причини на Катрин“, казва Дъглас през 2015 г.

Тогава той отново говори и за кризата в брака им.

„Имахме малка пречка по пътя“, споделя актьорът.

„Обичам Катрин толкова, колкото някога съм я обичал. И се надявам, че чувството е взаимно.“

По думите му двамата са успели да преодолеят проблемите, защото и двамата са били готови да работят върху отношенията си.

„Не можеш да го направиш, ако е само един човек“, казва той.

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Двамата продължават да работят

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс имат две деца – 26-годишния Дилън и 23-годишната Карис.

В интервю за The Sunday Times през септември Зита-Джоунс също говори за брака си с Дъглас. Според нея една от причините отношенията им да се запазят е, че тя е продължила да работи и да развива собствената си кариера.

„Майкъл казва: „Свърши тази работа, това е страхотно.“ След това може да долети и да ме види“, разказва актрисата.

По думите ѝ това е много по-добре от традиционния модел, при който единият партньор остава вкъщи и се грижи изцяло за дома.

„Не мисля, че бракът ни някога щеше да просъществува, ако беше така“, признава тя.

Дъглас се оттегли от актьорството през 2022 г. след близо шест десетилетия кариера. Той заяви, че би се върнал на екрана само за проект, който смята за „специален“. Зита-Джоунс обаче продължава активно да работи. През последните години тя привлече голямо внимание с ролята си на Мортиша Адамс в хитовия сериал на Netflix „Сряда“.

В момента актрисата участва и в шпионския трилър „Убий Джаки“.

Последната роля на Дъглас е в минисериала „Франклин“, в който той играе американския държавник и един от бащите основатели на САЩ Бенджамин Франклин.