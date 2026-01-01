По-високият прием на растителен протеин е свързан с по-високи нива на тестостерон при мъжете, докато по-голямата консумация на животински протеин показва обратна зависимост. Това сочи проучване на Университета на Източна Финландия сред 2546 мъже.

Изследователите обаче уточняват, че резултатите не доказват, че промяната в хранителния режим сама по себе си повишава или понижава нивата на тестостерон.

Учените са анализирали данни на мъже на възраст между 42 и 60 години, живеещи в Източна Финландия. Хранителните им навици са били проследени в продължение на четири дни, а чрез кръвни проби са измерени общият тестостерон и нивата на глобулина, свързващ половите хормони.

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При мъжете с най-висок прием на животински протеин средната концентрация на общ тестостерон е била с 1,2 наномола на литър по-ниска в сравнение с групата с най-нисък прием.

При растителния протеин е установена обратна зависимост – мъжете с най-висок прием са имали средно с 1,1 наномола на литър по-високи нива на тестостерон, пише „Евронюз“.

По-високата консумация на млечен протеин е била свързана с по-ниски нива както на общия тестостерон, така и на глобулина, свързващ половите хормони. При месния протеин е отчетена връзка с по-ниски нива на този глобулин, но не и с общия тестостерон.

По-високият прием на растителен протеин от зеленчуци и други източници извън зърнените храни също е бил свързан с по-високи нива на общ тестостерон.

Изследователите са отчели влиянието на възрастта, индекса на телесната маса и редица други фактори, свързани с храненето, начина на живот и здравословното състояние.

Авторите подчертават, че проучването е наблюдателно и показва единствено зависимост, но не и причинно-следствена връзка.

„Въпреки че наблюдаваните разлики в концентрациите на тестостерон са статистически значими, те са сравнително малки“, заяви Мийка Уин-Елис, докторант в Университета на Източна Финландия.