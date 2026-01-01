Диетите с високо съдържание на протеини станаха изключително популярни през последните години, но ново изследване поставя под въпрос ползите от прекомерния им прием. Според учени от Университета на Уисконсин–Мадисън в САЩ за много хора по-ниският прием на протеини може да бъде по-полезен и да намали риска от редица заболявания, свързани със стареенето, съобщава Euronews.

Изследователите са анализирали над 300 научни проучвания и са стигнали до извода, че ограничаването на протеините може да намали риска от диабет, някои видове рак и други заболявания, свързани с напредването на възрастта.

Според ръководителя на изследването Дъдли Ламинг високият прием на протеини действително подпомага изграждането на мускулна маса и възстановяването след физическо натоварване. Въпреки това повечето хора водят заседнал начин на живот и приемат повече протеини, отколкото реално им е необходимо.

Кои източници на протеин помагат най-много за редукция на теглото

Проучването показва, че хранителен режим с по-ниско съдържание на протеини може да подобри обмяната на веществата, да намали мастната тъкан, да увеличи разхода на енергия и да подпомогне контрола на кръвната захар. Както при хора, така и при животни подобен режим е свързан с по-добра чувствителност към инсулина и по-малко телесни мазнини, дори при по-висок общ калориен прием.

Учените обясняват тези ефекти с повишените нива на хормона FGF21 при нисък прием на протеини. Той подпомага по-ефективното изгаряне на енергия и подобрява метаболизма.

Освен това ограничаването на протеините активира автофагията – естествен процес, чрез който организмът разгражда и отстранява увредени клетъчни структури. Според изследователите това може да подпомогне поддържането на клетките в по-добро състояние и да забави процесите на стареене.

Качеството на храната е по-важно от ограничаването на мазнини и въглехидрати

Авторите на изследването подчертават, че този хранителен режим не е подходящ за всички. Те не препоръчват ограничаване на протеините при бременни жени, деца в период на растеж, възрастни хора с риск от загуба на мускулна маса, както и при хора, възстановяващи се след тежки травми или операции.

Според препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Световната здравна организация (СЗО) дневният прием на протеини за възрастни е около 0,83 грама на килограм телесно тегло. Изследователите смятат, че бъдещите препоръки трябва да бъдат по-индивидуализирани и да отчитат възрастта, здравословното състояние и физическата активност на всеки човек.