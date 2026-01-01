Ако се стремите да подобрите здравето на сърцето си, вероятно са ви препоръчвали нисковъглехидратна или нискомаслена диета. Но според ново изследване, публикувано в Journal of the American College of Cardiology, ограничаването на въглехидратите и мазнините само по себе си не е достатъчно, за да се намали рискът от сърдечни заболявания — по-важно е качеството на храната.

Учени от Харвард анализирали данни за хранителните навици и здравните резултати на близо 200 000 здравни специалисти в продължение на 30 години. Те изследвали връзката между различните видове нисковъглехидратни и нискомаслени режими и риска от развитие на сърдечно заболяване. Резултатите показват, че при хора, които ограничават въглехидратите, но редовно консумират рафинирани и нискокачествени въглехидрати, рискът от сърдечно заболяване може да се увеличи с 14%. Обратно, при прием на висококачествени въглехидрати като пълнозърнести храни рискът намалява с 15%.

Подобна тенденция се наблюдава и при мазнините. Нездравословните мазнини — като трансмазнините и наситените мазнини, съдържащи се в червеното месо, маслото и сметаната — се свързват с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания. За разлика от тях здравословните мазнини от източници като ядки и авокадо, както и растителните протеини, се асоциират с по-добри здравни показатели.

Изследването било наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка, но мащабът и продължителността му придават сериозна тежест на изводите. За да потвърдят резултатите, учените анализирали и кръвни проби от над 11 000 участници, включително метаболомни данни. При хората, които спазвали по-здравословни версии на нисковъглехидратни и нискомаслени диети, били отчетени по-високи нива на „добрия“ холестерол и по-ниски нива на триглицериди — показатели, свързани с по-нисък сърдечносъдов риск.

Авторите подчертават, че както нисковъглехидратните, така и нискомаслените режими могат да имат положителен ефект, стига да се основават на пълноценни храни, висококачествени въглехидрати и здравословни мазнини, с по-голям дял на растителни източници. Според тях основното послание е, че качеството на диетата е по-важно от самото ограничаване на определени макронутриенти.