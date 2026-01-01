Ултрапреработените меса са едни от най-лошите храни за артериите, сподели кардиоложката Естел Жан в Parade.

„Преработените месни деликатеси са едни от най-вредните храни за артериалното здраве. Те съдържат високи нива на натрий, наситени мазнини и химически консерванти, които увреждат лигавицата на кръвоносните съдове“, светва ни лекарката. Тя обясни, че излишният натрий повишава кръвното налягане, докато наситените мазнини увеличават „лошия“ холестерол, което допринася за натрупването на плака в артериите. С течение на времето, казва тя, комбинацията от високо кръвно налягане и натрупване на плака води до възпаление и втвърдяване на артериите, което от своя страна може да доведе до инфаркт или инсулт.

Освен това, тя предупреждава, че химикалите, използвани за консервиране на месни деликатеси, могат да увеличат възпалението и да затруднят контрола на кръвната захар, което допълнително натоварва сърцето. „Има и сериозни доказателства, че хората, които ядат много преработено месо, са изложени на по-висок риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания“, отбеляза Джин.

Според проучване, публикувано в BMC Medicine, в което са участвали 448 568 души от 10 различни страни, диета, включваща преработено месо, увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания с 30 процента.

Но много хора - до една трета от възрастните с високо кръвно налягане - дори не знаят, че месните деликатеси и други ултрапреработени храни разрушава артериите.

Лекарката препоръчва замяна на месните деликатеси с пържено или печено пилешко или пуешко, риба като риба тон или сьомга, хумус със зеленчуци, боб, леща или тофу.

Parade на свой ред припомня, че високото кръвно налягане възпрепятства потока на богата на кислород кръв през артериите, което в крайна сметка може да доведе до инфаркт или инсулт. Един от начините за поддържане на артериалното здраве е чрез диета. Средиземноморската диета и DASH диетата са два хранителни вида, за които многобройни научни изследвания са показали, че имат благоприятен ефект върху сърдечно-съдовото здраве, включително артериалното здраве. Този хранителен режим набляга на пълнозърнести храни като плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и риба, като същевременно минимизира силно преработените храни с високо съдържание на захар или натрий.