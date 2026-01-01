Българските граждани в съседните на България държави могат да упражнят правото си на глас на втория тур на президентските избори. Общо 120 избирателни секции са разкрити в Турция, Гърция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния, като най-много са те в Турция – 78. Изборният ден вече започна, а първите сънародници зад граница гласуваха още в ранните часове на деня.

Най-много секции в Турция

В Турция са разкрити общо 78 избирателни секции – три пъти повече в сравнение с парламентарния вот през април тази година. Увеличението е възможно след отпадането на ограниченията за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз.

Традиционно най-голям брой български избиратели има в Истанбул, където са разкрити 18 секции. Към района са причислени и секциите в Гебзе, Измит, Сакария и Чанаккале. В Бурса българските граждани могат да гласуват в 17 секции.

В турската столица Анкара изборният ден започна навреме. Точно в 7:00 часа местно време (6:00 часа българско) отвориха двете секции – в Посолството на България и в квартал „Пурсаклар“, където живеят много изселници от страната ни. Първите избиратели вече упражниха правото си на глас с хартиена бюлетина.

В избирателните списъци в Анкара са включени 192 души, подали предварително заявления. Останалите български граждани също могат да гласуват, след като попълнят необходимата декларация на място.

Въпреки големия брой разкрити секции, активността в Турция на първия тур на 25 октомври беше сравнително ниска. Тогава до урните отидоха 7809 български граждани при 13 190 предварително подадени заявления. По данни на изселнически организации броят на българските граждани в районите на Истанбул и Бурса надхвърля 250 000 души.

24 секции в Гърция – включително на пет острова

В Гърция българските граждани могат да гласуват в 24 избирателни секции. Четири от тях са в Атина – две в сградата на българското посолство в квартал „Психико“ и още две в района на площад „Караискаки“. Секция е разкрита и в Генералното консулство на България в Солун.

Още девет секции са разположени в различни населени места на континенталната част на страната – Кавала, Каламата, Комотини, Навплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра и Ставрос.

Десет секции ще обслужват българските избиратели на гръцките острови. Пет от тях са на Крит – в Ираклио, Йерапетра, Мирес, Ретимно и Ханя. Останалите са на Корфу, Кос, Лимнос, Миконос и Родос.

Броят на секциите е по-малък в сравнение с парламентарните избори през април, когато те бяха 26. На първия тур на президентските избори на 25 октомври в Гърция гласуваха общо 2202 български граждани.

Изборният ден започва в 7:00 часа и се очаква да приключи в 20:00 часа местно и българско време.

Седем секции в Сърбия

В Сърбия са разкрити седем избирателни секции за балотажа. Българските граждани могат да гласуват в Белград, Босилеград, Звонци, Ниш, Пирот и Цариброд, където има две секции.

Секцията в Пирот, открита за първи път на първия тур, ще продължи да функционира и днес. Броят на секциите е увеличен с две спрямо парламентарните избори през април, след като тогава пред единствената секция в Цариброд се образуваха опашки и Централната избирателна комисия удължи изборния ден.

Гласуването започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа сръбско време (21:00 часа българско). При наличие на чакащи избиратели изборният ден може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа местно време.

За да гласуват, българските граждани трябва да представят валиден документ за самоличност. Тези, които не са предварително вписани в избирателните списъци, могат да попълнят декларация на място.

На първия тур в Сърбия правото си на глас упражниха 1578 български граждани.

Седем секции в Северна Македония

В Република Северна Македония българските граждани могат да гласуват в седем секции. Освен в Посолството на България в Скопие и Генералното консулство в Битоля, избирателни места са разкрити в Кавадарци, Охрид, Струмица, Кочани и Прилеп.

На първия тур на 25 октомври в седемте секции гласуваха общо 352 души. Най-много избиратели – 105, бяха регистрирани в българското посолство в Скопие. В Охрид гласуваха 51 души, в Битоля – 49, в Струмица – 44, в Кавадарци – 39, а в Кочани и Прилеп – по 32-ма.

Избирателната активност в страната остава сравнително ограничена и през последните години. На предсрочните парламентарни избори през април тази година до урните отидоха 462 български граждани.

Само една секция в Румъния

В Румъния българските граждани отново могат да гласуват в секцията, разположена в сградата на Посолството на България в Букурещ.

Право на глас имат и сънародниците ни, които не са подали предварително заявление. Те могат да упражнят вота си, след като попълнят декларация на място. Избирателите имат възможност да избират между хартиена бюлетина и машинно гласуване.

На първия тур на президентските избори в Румъния гласуваха общо 167 български граждани.

Така сънародниците ни в петте съседни държави имат възможност да участват във втория тур на президентските избори, като най-широка остава мрежата от избирателни секции в Турция и Гърция. Резултатите от гласуването зад граница ще бъдат част от общия вот, който ще определи следващия президент и вицепрезидент на България.