Младежките протести в над 30 германски града срещу евентуалното въвеждане на задължителна военна служба и в подкрепа на по-добро образование и социална справедливост прераснаха в сблъсъци с полицията и безредици. Няколко полицейски служители бяха ранени, а във Франкфурт демонстранти разбиха витрини, нахлуха в магазини и откраднаха стоки. Това съобщава ДПА.

Протестите бяха организирани по призив на младежкото движение „Поколението Z се заема“ (Gen Z regelt). Според организаторите в демонстрациите в цялата страна са се включили над 100 000 души. Участниците изразиха недоволство не само срещу евентуалното връщане на задължителната военна служба, но и заради недостатъчното финансиране на образованието, поскъпването на живота, липсата на достатъчни мерки срещу климатичните промени и социалното неравенство.

Въпреки че повечето демонстрации преминаха мирно, в няколко големи града се стигна до ескалация на напрежението и сблъсъци със силите на реда.

Най-сериозни безредици бяха регистрирани във Франкфурт, където протестът започна мирно в ранния следобед край река Майн. Според полицията в шествието са участвали до 8000 души, докато организаторите посочват около 9000.

Привечер обаче ситуацията в центъра на града се изостри. Част от демонстрантите започнаха да замерят полицаите с камъни, бутилки и пиратки, което принуди органите на реда да прекратят демонстрацията. Полицията използва водни оръдия и лютив спрей, за да разпръсне множеството. Няколко служители на реда бяха ранени, като един от тях може да е получил по-сериозни наранявания, съобщи вътрешният министър на провинция Хесен Роман Позек. По думите му около 100 представители на леви екстремистки среди са участвали в нападенията срещу полицията.

БТА/АП

Насилието продължило и след разпръсването на демонстрацията. Групи от участници в безредиците разбили витрините на няколко търговски обекта и разграбили магазини в централната част на града. Откраднати били спортни обувки и други стоки, а сред атакуваните обекти имало и специализиран магазин за огнестрелно оръжие. По информация на полицията срещу служители на реда и екипи на спешните служби били хвърляни дори коктейли „Молотов“.

Особено напрегната била обстановката около „Цайл“ – една от основните търговски улици във Франкфурт, където бил разположен значителен полицейски контингент.

Безредици имаше и в Хамбург. Там няколко хиляди души се включиха в протестното шествие, а част от участниците, облечени в черно и някои с маски на лицата, изтръгнаха пластмасови заграждения от участък с пътни ремонти и ги подпалиха в близост до метростанция. Полицията се намеси с лютив спрей, а огънят беше потушен с помощта на водно оръдие. Според организаторите в демонстрацията са участвали между 6000 и 7000 души.

В Берлин също бяха използвани пиротехнически средства по време на протест в централния квартал Мите. Около 700 души се събраха на площад „Розенталер плац“, откъдето се отправиха към квартал Пренцлауер Берг. Полицията предупреди демонстрантите да не използват пиротехника и да се въздържат от насилие. По информация на органите на реда сред участниците е имало представители на леви политически среди и пропалестински движения.

Заради предварително обявените демонстрации германските власти бяха предприели засилени мерки за сигурност. В редица градове бяха разположени допълнителни полицейски сили, водни оръдия и дронове.

БТА/АП

Протестите показаха, че недоволството сред част от младите германци обхваща широк кръг от теми – от перспективата за задължителна военна служба до образованието, социалната политика и разходите за живот. Въпреки преобладаващо мирния характер на демонстрациите, сблъсъците и последвалите вандалски прояви във Франкфурт и други градове белязаха протестния ден.