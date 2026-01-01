Спокойно начало на изборния ден в страната, отчитат Областните дирекции на МВР.

Те напомнят, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

В Министерство на вътрешните работи функционира денонощно телефонна линия 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg –може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Разград

Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече спокойно, съобщиха рано тази сутрин от полицията в Разград.

В 7.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на СИК. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. За осигуряване на охраната на изборните секции, книжата и машините са ангажирани близо 300 служители от структурите на ОДМВР-Разград, РДПБЗН-Разград, Гранична полиция и Жандармерия, които отговарят за реда и спокойствието в региона.

В изборния ден служителите на МВР ще бъдат разположени извън помещенията за гласуване. Те ще се намесват за възстановяване на реда само при официално искане от страна на председателя на съответната секционна избирателна комисия. Няма да се допускат въоръжени лица, граждани с непристойно поведение, както и заснемане на вота с телефони или фотоапарати.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на денонощната телефонна линия на министерството 02 90 112 98 и имейл izbori@mvr.bg /или в ОДМВР-Разград на тел. 084 62 72 57.

Създадена е организация звената „Български документи за самоличност“ да работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа, за да издават удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед упражняване на избирателните права на гражданите.

Стара Загора

Изборният ден започна в спокойна обстановка и на територията на ОДМВР-Стара Загора, отчетоха от дирекцията.

Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Служители на ОДМВР-Стара Загора са поели охраната на всички секционни избирателни комисии на територията на областта. Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР на денонощната телефонна линия на министерството 02/ 90 112 98 и на електронен адрес izbori@mvr.bg и в ОДМВР-Стара Загора на денонощна телефонна линия 042 62 51 60 и електронна поща odc.st.zagora@mvr.bg.

Създадена е организация и работното време на звената „БДС“ в ОДМВР-Стара Загора, Първо РУ-Стара Загора, Второ РУ-Стара Загора, РУ-Казанлък, РУ-Раднево, РУ-Чирпан и РУ-Гълъбово на 01.11.2026г. /неделя/ е от 08:30 часа до 19:00 часа. Те ще издават удостоверения /за изгубени/откраднати/повредени/унищожени/ лични карти и документи с изтекъл срок с оглед упражняване на избирателните права на гражданите.

София

Софийска област изборният ден започна в спокойна обстановка. Предприети са всички необходими мерки за опазването на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния процес.

И в днешния ден служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-София ще работят от 8.30 до 19.00 часа и ще издават удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

Силистра

При добър обществен ред и в спокойна обстановка започна изборният ден в област Силистра. Предприети са всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, осигуряване на пожарната безопасност и за нормалното протичане на изборния процес.

Няма произшествия при охраната на изборните помещения през изминалата нощ. Към 7:00 часа днес помещенията за гласуване и материалите в тях са предадени на секционните избирателни комисии.

В ОДМВР-Силистра е сформиран оперативен щаб, който ръководи силите и средствата, участващи в охраната на вота и обезпечаването на обществения ред. Полицейски служители ще извършват своевременни проверки по сигнали за нарушения или търговия с гласове. На откритата денонощна линия 02/90 112 98 и имейл: izbori@mvr.bg в МВР, както и на тел. 086/ 886331 и имейл odc.silistra@mvr.bg в ОДМВР-Силистра гражданите може да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Благоевград

И изборният ден в област Благоевград започна в спокойна обстановка.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР, на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg. В ОДМВР-Благоевград също са открити денонощни телефонни линии: 073/867 323, 073/867 566 и 073/867 434, както и e-mail: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg.

И в днешния ден от 08:30 до 19:00 часа звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще издават удостоверения (за изгубени /откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед упражняване правото на глас на гражданите.

Сливен

Изборният ден в област Сливен започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. Към 07.00 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали и машини са предадени на СИК. До този момент няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. 536 служители на ОДМВР-Сливен, РДПБЗН-Сливен и други структури са пряко ангажирани с осигуряване на обществения ред и охраната в изборния ден. Оперативни дежурни групи и дежурни части на ОДМВР-Сливен отговарят за реда и спокойствието в региона. Екипи на „Пътна полиция” извършват контрол по пътна безопасност. Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица издават и в днешния ден удостоверения на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас.

Работното време на сектор „БДС” днес е от 08.30 до 19.30 часа. Като заявления за удостоверения се приемат до 19,00 часа, получаването става до 19,30 часа.

В ОДМВР – Сливен функционира денонощна телефонна линия 044/ 644 645, както и електронен адрес – odc.sliven@mvr.bg за приемане на сигнали.