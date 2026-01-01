Боливийският президент Родриго Пас обяви, че въвежда извънредно положение в страната заради сушите и наводненията, свързани с явлението "супер Ел Ниньо", което тази година причинява значителни щети в различни части на света, предаде Франс прес.

Мярката ще даде възможност за отпускане на допълнителни финансови ресурси и изпращане на спасителни екипи в най-засегнатите райони.

"Положихме огромни усилия за опазване на околната среда и за свеждане до минимум на последиците от тазгодишното явление "супер Ел Ниньо", заяви Пас в обръщение към нацията.

Сушата е засегнала над 78 000 семейства в шест от общо деветте департамента в страната. По най-нови данни на министерството на гражданската отбрана, от тази седмица, тя е станала причина и за загубата на повече от 75 000 селскостопански животни.

"Това явление ще причини изключително тежки поражения както в резултат на суша, така и на наводнения, затова се нуждаем от сътрудничеството на всички институции", отбеляза президентът.

Тази година "Ел Ниньо" може да достигне безпрецедентна интензивност и да надхвърли границите на измервателните ска̀ли, използвани през последните четири десетилетия, предупреди тази седмица ООН.

В съседни на Боливия страни като Перу "Ел Ниньо" доведе до повишаване на температурите и до разпространяване на горските пожари, които вече са отнели живота на най-малко 12 души. Явлението бе фактор и за разпространението на денга - тропическо заболяване, взело 81 жертви тази година. В резултат на въздействието на "Ел Ниньо" в Чили столицата Сантяго отчете най-дъждовния октомври в историята си, припомня АФП.