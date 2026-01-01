Шкаф, запечатан в продължение на почти 2000 години в Помпей, разкрива интимна картина от живота на един от жителите, преди вулканът Везувий да унищожи древния римски град, съобщи Ройтерс. Той съдържа от принадлежности за грим и парфюми до монети, готварски съдове и детски амулети.

Някога процъфтяващият град Помпей, разположен близо до Неапол, е погребан под метри пепел при вулканично изригване през 79 г. сл. Хр., което запазва непокътнати сгради, предмети и графити. Археолозите сглобили части от дървения шкаф по следи, открити в къща на „Виа дел Абонданца“ (Via dell'Abbondanza) – една от най-оживените улици в древния Помпей, се казва в изявление на археологическия парк.

„Не можем да възстановим със сигурност самоличността на този, който е живял в къщата, но тези фрагменти ни доближават до неговото ежедневие“, казва директорът на обекта Габриел Цухтригел.

Сред предметите, съхранявани вътре, имало огърлица, състояща се от поне 24 миниатюрни детайла, изработени от кост, стъкло, фаянс и планински кристал. Сред тях са открити изображения на боговете Бес и Меркурий, както и малки фигурки на ръце, крака, борови шишарки и гроздове.

Тези огърлици, известни като crepundia, традиционно са били подарявани на римските деца както като защитни амулети, така и като дрънкалки, чийто звук е помагал на възрастните да ги наглеждат. Понякога те са били пазени и в зряла възраст като спомен от детството, предлагайки изключително лична връзка с непознатия обитател на къщата.

Други находки разказват по-прозаична история за ежедневието, отбелязва Ройтерс. Намерени са пинсети, малко стъклено флаконче за парфюм или мехлем, както и кадилница, заедно с бронзови, стъклени и керамични съдове и тенджери за готвене. Оловни тежести в дървена кутия подсказват, че някой в къщата се е занимавал с търговия.

В малък контейнер са открити 38 бронзови монети. Фактът, че и парите, и предметите с явна сантиментална стойност са останали в къщата, подсказва, че собствениците не са имали време да ги вземат със себе си, след като Везувий е изригнал.

„Помпей не е просто място на велики произведения на изкуството. То е и място, където най-обикновените предмети възстановяват човешкото измерение на миналото“, казва Цухтригел. „Стойността на това откритие се крие във възможността да разчетем заедно различните следи от един живот: лични навици, работа и спомени“.

Въз основа на открити там надписи, къщата, разположена в централната част на Помпей, условно се свързва с мъж на име Корнелий Максимус (Cornelius Maximus). Нейната фасада е разкопана за първи път през 1912 г., но археолозите едва сега изследват някои от стаите зад нея като част от по-мащабен проект за реставрация.

Разкопките предоставят и доказателства за това, че някои проблеми на градския живот са се променили много малко за две хилядолетия - археолозите са открили фрагментирани скелети на две млади мишки в амфора, съхранявана на по-висок рафт, допълва Ройтерс.