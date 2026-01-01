Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов упражни правото си на глас. Той гласува с машина.

„Милиони българи като мен днес нямат особен избор. Аз днес за първи път не гласувах „за“, а „срещу“. Това е нещо, което трябва сериозно да ни накара да се замислим – всички, които се занимаваме с политика. Защото всъщност това, което се случи на първия тур и сега, е, че с отказа на една част от политическите сили да дебатират помежду си на практика те отказаха една голяма част от хората да отидат да гласуват, защото политическата дейност има смисъл тогава, когато основните действащи лица в нея разговарят помежду си, сблъскват идеи. На първия тур това не се случи. След него видяхме един изключително изпразнен от съдържание разговор, в който лявото и дясното крило на евроатлантическото статукво разменяха приятелски реплики, които в един момент промениха добрия тон на разговора“ Това заяви той след като даде своя глас.

Вижте избирателната активност на балотажа към 10:00 часа

По думите му това няма как да спечели хората да отидат да гласуват.

„Аз днес гласувах, защото вярвам, че трябва да се гласува, гласувах, защото трябва да даваме личен пример и аз съм готов да нося такава отговорност, но иситната е, че голяма част от политическия елит на практика фалира демокрацията в България и тя се изпразни от съдържание. Когато милиони хора нямат избор и трябва да гласуват не „за“, а „срещу“ - това нещо означава, че демокрацията в България не съществува, защото виждаме как в момента две крила на българския политически евроатлантически елит спорят на кому принадлежи държавата - напомням, че тя принадлежи на нас българите“, добави той.