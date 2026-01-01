Проблеми с електрозахранването затрудниха гласуването в няколко избирателни секции в страната на втория тур на президентските избори. Въпреки авариите всички секции са отворили навреме, а на повечето места машините са продължили да работят на батерии. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг на комисията.

В началото на изборния ден цялата община Сливница е останала без ток, но проблемът вече е отстранен. Машините за гласуване са работили на батерии, като само в една секция се е преминало към хартиени бюлетини, тъй като батерията не е издържала. В избирателните секции в община Сливница електрозахранването е възстановено, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева.

Без електрозахранване са останали и четири секции в село Мало Конаре, както и две в Силистра. В две населени места в Пазарджишко също е имало проблеми, заради които се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

Аварии са регистрирани и в селата Мостица и Черешница в област Кърджали. Към момента на брифинга електрозахранването там все още не е било възстановено, но машините са продължили да работят на батерии.

В 41-ва секционна избирателна комисия в Ботевград преминаха изцяло към хартиено гласуване, след като машината е спряла да работи. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева.

Въпреки възникналите проблеми няма неотворени избирателни секции в страната, подчерта Балова.

Близо 60 смени на членове на секционни избирателни комисии са извършени в 24-а Районна избирателна комисия в София от сряда до днес. Промени в съставите на СИК има още във Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Хасково и Търговище. Според говорителя на ЦИК това не е попречило на навременното и нормално начало на изборния ден.

Към момента на брифинга в комисията не са постъпили жалби и сигнали за нарушения.

Изборният ден в страната започна в 7:00 часа и трябва да приключи в 20:00 часа. При наличие на чакащи пред секциите избиратели, които все още не са гласували, гласуването може да продължи до 21:00 часа.

В секциите зад граница изборният ден също започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа местно време, с възможност за удължаване до 21:00 часа. Най-късно гласуването ще приключи в 17:00 часа местно време в САЩ.

В рамките на деня ЦИК ще отчете как върви гласуването общо три пъти. Следващите брифинги са предвидени в 12.30 ч. и 17.00 ч.

Днес България избира своя седми президент измежду Андрей Гюров и Илияна Йотова.

Близо 6,6 милиона българи имат право на глас. Гласуването ще бъде основно машинно, като хартиени бюлетини ще се използват в определените от закона случаи.

Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.