Оранжев код за интензивни валежи е обявен за понеделник, 2 ноември, в седем области на Източна България. Предупреждението от втора степен на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обхваща Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Варна, Търговище и Бургас.

Жълт код за обилни валежи е в сила за още 11 области – Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол.

Времето в понеделник

През нощта и утре времето ще се задържи облачно, на много места с валежи, в Източна България значителни по количество. През деня валежите в Южна България временно ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието малко по-високи, максималните между 9° и 14°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 17°-18°, в София около 9°-10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По централното и северното крайбрежие ще има значителни количества. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 5 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. 2 мин. и залязва в 17 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 16 мин. Луната в София залязва в 14 ч. и 04 мин. и изгрява в 0 ч. и 34 мин. на 03.11.26 Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

Времето през седмицата

Във вторник дъждовете отново ще се усилят, като на места се очакват значителни количества. Температурите ще се движат от 7°-8° в западните райони до 15°-16° в югоизточната част на страната.

В сряда валежите ще продължат в Източна България, където временно ще бъдат интензивни и обилни. В западните райони постепенно ще спират. По Черноморието северният вятър ще се усили и ще бъде силен до бурен. Очаква се и леко понижение на температурите.

В четвъртък дъждът ще спре и в източните части на страната, а облачността там ще започне да се разкъсва. В Западна България ще остане предимно облачно, но само на отделни места ще превали слабо. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7° до 12°.

През следващите дни се очаква предимно слънчево време. Вятърът временно ще отслабва, а в ранните часове в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност.

Към края на седмицата сутрешните температури ще се понижат. В събота и неделя в по-голямата част от страната те ще бъдат около нулата, докато дневните стойности ще останат без съществена промяна.