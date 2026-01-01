Приключи гласуването на втория тур на президентските избори в чужбина, съобщиха от Министерството на външните работи. Последни затвориха избирателните секции в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада.

Всички 613 избирателни секции в 60 държави приключиха успешно работа.

По информация на дипломатическите и консулските представителства изборните книжа и резултатите от гласуването са предадени по установения ред на Централната избирателна комисия.

Анкара

В Анкара води кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев

След преброяването на гласовете от вота за президент и вицепрезидент в Анкара данните показват, че 203 души са гласували за кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев, а 72 гласоподаватели са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Изборният ден в Анкара приключи навреме. В турската столица бяха разкрити две избирателни секции - в Посолството на Република България в Анкара и в кв. "Пурсаклар", където живеят по-голямата част от изселниците от България

Активността на балотажа в Анкара обаче е по-висока в сравнение с тази на първия тур. През изминалата седмица до урните отидоха 165 души, а извлечението на изборните протоколи показа, че 84 души са подкрепили Андрей Гюров и Георги Кандев и 49 са гласували за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Молдова

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получи 85,34% от гласовете на българските граждани, гласували в Република Молдова на втория тур изборите за президент на България.

Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 7:30 часа на 2 ноември при обработени 99,02% от протоколите на секционните избирателни комисии.

За Йотова и Вълчев са подадени 751 гласа, докато кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е получила подкрепата на 121 избиратели, или 13,75%.

С опцията „Не подкрепям никого“ са гласували осем души, което представлява 0,91%. Общият брой на отчетените гласове е 880.

Гърция

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава най-много гласове сред българските граждани в Гърция на произведения вчера втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на България. За тях са гласували 1419 души, или 48,380 процента от гласовете, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 05:00 часа тази сутрин при обработени 93,47 процента от протоколите на секционните избирателни комисии.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 1404 гласа, или 47,869 процента. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 15 гласа при 93,47 процента обработени протоколи.

Общо 110 избиратели в Гърция, или 3,750 процента от гласувалите, са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Данните показват промяна в подреждането на двете кандидатпрезидентски двойки спрямо първия тур на изборите, произведен на 25 октомври. Тогава най-много гласове в Гърция получиха Андрей Гюров и Георги Кандев – 834 гласа, или 38,362 процента, при 100 процента обработени протоколи. Илияна Йотова и Кирил Вълчев останаха на второ място с 21,757 процента от гласовете.

На втория тур се отчита и увеличение на броя на избирателите, избрали опцията „Не подкрепям никого“. На първия тур те бяха 52 души, или 2,392 процента от гласувалите, докато според обработените до момента протоколи от втория тур броят им достига 110 души, или 3,750 процента.

Нидерландия

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев получава най-много гласове сред българските граждани в Нидерландия на втория на изборите за президент и вицепрезидент на България. За тях са гласували 4 308 души, или 72,088 процента от гласовете, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 9:15 часа тази сутрин при обработени 100 процента от протоколите на секционните избирателни комисии.

На първия тур двойката имаше 2 991 гласа (66.823 процента).

На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 1 540 гласа или 25.770 процента. На първия тур двойката спечели 515 гласа (11.506 процента).

С „Не подкрепям никого“ са гласували 128 души (2.142 процента), като на първия тур това бяха 154 души (3.441 процента).

Българите в Нидерландия гласуваха на двата тура в 24 секции в 20 града. В 14 се гласуваше машинно.